W trakcie likwidacji spółki pojawiła się konieczność sprzedaży bądź utylizacji tego alkoholu. Spółka uznała go za odpad produkcyjny i postanowiła się go pozbyć. Planowała przemieścić beczki i paletopojemniki do składu podatkowego prowadzonego przez producenta alkoholu, z przeznaczeniem do dalszego przerobu.