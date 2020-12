Zakłada on m.in., że przy rejestracji w Polsce samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie do 3,5 tony (zarówno sprowadzonych z krajów UE , jak i wyprodukowanych w Polsce) wymagany będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Ma to zahamować proceder sprowadzania zagranicznych aut osobowych, które są rejestrowane w Polsce jako ciężarowe bądź specjalne, co pozwala uniknąć akcyzy.