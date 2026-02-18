Projekt nowelizacji, który wprowadza zmiany w tym zakresie został już opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Przypomnijmy, że jest to kolejny krok resortu finansów w celu uszczelnienia poboru akcyzy od papierosów elektronicznych i innych zamienników tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Nadal trwają prace legislacyjne nad innym projektem zmian, który zakłada opodatkowanie papierosów elektronicznych działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Nie został on jeszcze przyjęty przez rząd. Mimo to resort finansów już wcześniej zapowiadał konieczność dokonania kolejnych zmian w ustawie o podatku akcyzowym.

Od każdego wkładu do e-papierosa

Problemem na który wskazuje MF jest fakt, iż akcyza nie jest w praktyce płacona od e-papierosów z systemem grzewczym opartym na wymiennej grzałce. Zbiorniki i grzałki są sprzedawane klientom odrębnie np. w innych dniach tygodnia, a tym samym, klient nie kupuje opodatkowanego „urządzenia umożliwiającego wytworzenie i spożycie aerozolu z płynu do papierosów elektronicznych”.

Resort finansów chce temu zapobiec. W tym celu podatkiem według 40 zł od sztuki zostaną objęte wszystkie wkłady i zbiorniki na płyn do e-papierosów (nawet puste) niezależnie od technologii wykorzystywanej do waporyzacji płynu do papierosa elektronicznego. Danina pobierana będzie również od wkładów na płyn stosowanych w urządzeniach wielofunkcyjnych.

Inne zmiany

Najnowszy projekt zmienia także obecne definicje jednorazowych i wielorazowych papierosów elektronicznych. Wkłady zostaną z niej wyłączone, bo w obecnym stanie prawnym niektóre z nich (ale nie wszystkie) są w związku z tym opodatkowane. Zaproponowane zmiany pozwolą pobierać akcyzę od wszystkich z nich na podstawie nowej, odrębnej podstawy prawnej.

Znowelizowana definicja wielorazowych papierosów elektronicznych oznaczać będzie zaś, że podatek będzie pobierany od wyrobów „z zamontowanymi na stałe zbiornikami lub innymi wyrobami na płyn” oraz wielorazowych e-papierosów „na wymienne wkłady”. Projektowane zmiany mają wejść w życie po sześciu miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Już po trzech miesiącach od tej daty w życie wejdą jednak przepisy przejściowe, które umożliwią przedsiębiorcom sprzedającym wkłady „zarejestrowanie, uzyskanie zezwoleń akcyzowych, dopełnienie obowiązków związanych z oznaczaniem znakami akcyzy”, fiskusowi pozwolą na „dostosowanie systemów informatycznych”, a wytwórcom banderol wyprodukowanie odpowiednich znaków akcyzy”