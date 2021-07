- Zmian, które zaproponowano w rządowym Polskim Ładzie jest bardzo dużo, projekt wraz z uzasadnieniem to niemal 500 stron tekstu, a na konsultacje i zgłaszanie uwag przewidziano niestety tylko dwa tygodnie i to w środku sezonu urlopowego – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska-Tomczykowska, Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - Do zmian najważniejszych dla inwestorów prywatnych należy zaliczyć zwłaszcza propozycje dotyczące zasad opodatkowania nieruchomości.

Jak to działa obecnie? Dzisiaj to podatnik decyduje jak chce opodatkować dochód z najmu. W przypadku najmu prywatnego podatnik ma dwie opcje do wyboru, Po pierwsze, może skorzystać z ryczałtu. W takiej sytuacji płaci 8,5% od przychodu do 100 tys. zł i 12,5 % powyżej tej kwoty. Po drugie, może opodatkować najem z dochodu na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji podatnik ustala przychód jaki osiąga i odejmuje od niego koszty związane z danym lokalem. Od tak uzyskanego dochodu płaci podatek w według skali, czyli 17 lub 32%.

W przypadku najmu lokali mieszkalnych prowadzonego w ramach działalności gospodarczej również możemy skorzystać z ryczałtu lub z opodatkowania dochodu według skali lub z opodatkowania dochodu stawką liniową w wysokości 19%. Koszty uzyskania przychodu związane z lokalem mieszkalnym to w głównej mierze opłaty za media, koszt wyposażenia, czynsz i amortyzacja nieruchomości. Podstawą obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa nieruchomości przy czym odpis amortyzacyjny może wynieść maksymalnie 10% wartości nieruchomości w skali roku.

Po wejściu w życie proponowanych zmian, osoby wynajmujące mieszkania prywatnie nie będą mogły rozliczać dochodów z tego tytułu w oparciu o skalę podatkową. Będą mogły korzystać wyłącznie z ryczałtu, przy czym stawki pozostaną bez zmian.

Jednocześnie zarówno osoby wynajmujące mieszkania prywatnie jak i w ramach działalności gospodarczej nie będą mogły ich amortyzować.

- Projektowane zmiany z pewnością wpłyną na ceny najmu nieruchomości – komentuje A.Turska-Tomczykowska, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. - Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.