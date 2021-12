Komisja uzasadnia je tym, że wprowadzone przez nią preferencje podatkowe i celne zdały egzamin; zachęciły przedsiębiorców do importu sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej i leków niezbędnych do walki z epidemią. To pozwoliło zwiększyć podaż takich produktów i ułatwiło państwom członkowskim przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa.