Wprowadzona przez Polski Ład preferencja dla klasy średniej od początku sprawiała problemy. 1 lipca 2022 r. została zlikwidowana i zastąpiona obniżką podstawowej stawki PIT z 17% do 12%. Stało się tak na skutek reformy, zwanej Polskim Ładem 2.0 i promowana hasłem #NiskiePodatki. Między styczniem i lipcem 2022 r. sporo podatników zdążyło już z ulgi dla klasy średniej skorzystać, stąd zasadne wydaje się pytanie, czy wpływa to w jakiś sposób na zeznanie PIT za ubiegły rok.

Komu przysługiwała ulga dla klasy średniej

Ulga pierwotnie miała służyć wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę (lub pokrewnych), ostatecznie ustawodawca przyznał ją też przedsiębiorcom opodatkowanym na zasadach ogólnych. Nie mogli z niej korzystać pozostali podatnicy, w tym zleceniobiorcy, emeryci, liniowcy i ryczałtowcy. Jej wysokość zależała od przychodów danej osoby i określały ją skomplikowane algorytmy, których nie ma potrzeby tu przytaczać.

W ujęciu miesięcznym preferencja przysługiwała przy zarobkach brutto od 5 701 zł do o 11 141 zł. Pracownik nie musiał składać żadnego wniosku o jej stosowanie. Pracodawca uwzględniał ulgę automatycznie przy obliczaniu comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Powodowało to, że wypłata netto w 2022 r. powinna być taka sama jak w 2021 r.

Według pierwotnych założeń, w rozliczeniu rocznym PIT ulga dla klasy średniej miała być wyliczona drugi raz i przysługiwać przy rocznych przychodach w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.

Dlaczego ulga dla klasy średniej mogła być pułapką

I tu pojawiał się problem. Pracownicy, którzy w niektórych miesiącach osiągnęli wynagrodzenie w przedziale 5 701 zł do o 11 141 zł, automatycznie korzystali z ulgi. Jeśli jednak ich zarobki nie są regularne i nie zmieściliby się w przedziale rocznym od 68 412 zł do 133 692 zł, podatnicy stanęliby przed obowiązkiem zwrotu korzyści uzyskanych w tych miesiącach, w których skorzystali z preferencji. Innymi słowy: po złożeniu formularza PIT, mieliby podatek do dopłacenia.

Przykładowo, taka sytuacja mogła spotkać tych, którzy:

zarabiali ponad 5,7 tys. zł miesięcznie, ale nie pracowali przez cały rok i w konsekwencji nie osiągnęli pułapu 68 412 zł;

zarabiali poniżej 5,7 tys. zł, ale w niektórych miesiącach zdarzyło im nieco przekroczyć ten limit (np. gdy otrzymali premię kwartalną).

zarabiali niewiele poniżej poniżej limitu 11 141 zł, a na koniec roku otrzymali wysoką premię.

Sytuacji życiowych, w których ulga poza korzyściami mogła przynieść kłopot, można wyobrazić sobie więcej. Szybko popularność w internecie zdobyły porady, jak z ulgi w ujęciu miesięcznym zrezygnować. Na marginesie, oświadczenie o rezygnacji z miesięcznej preferencji i tak mogło okazać się nieskuteczne z powodu wprowadzenia mechanizmu rolowania zaliczek.

Pisaliśmy o tym w artykule: „Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej może być nieskuteczna. Przez rozporządzenie z 7 stycznia”.

Powszechna krytyka spowodowała, że ustawodawcą postanowił kłopotliwą ulgę zlikwidować. Zmiana weszła w życie 1 lipca 2022 r. i była częścią pakietu nazywanego Polskim Ładem 2.0. Po 30 czerwca 2022 r. miesięczna ulga dla klasy średniej nie jest już stosowana – w zamian płatnik oblicza zaliczki na podatek według podstawowej stawki 12 proc. a nie 17 proc. Przestał również obowiązywać mechanizm rolowania zaliczek.

Ulga dla klasy średniej a rozliczenie roczne

Polski Ład 2.0 przesądził też, że PIT za cały rok 2022 będzie rozliczany już według nowych zasad. Zatem w zeznaniu rocznym nie uwzględniamy ulgi dla klasy średniej. Podatek obliczamy natomiast według stawki 12 proc. i to za cały, rok również za miesiące, w których stawka ta wynosiła początkowo 17 proc.

Nie ma znaczenia, czy ktoś z preferencji dla klasy średniej korzystał, czy też na początku roku z niej zrezygnował. W końcowym rozrachunku, uwzględniając zarobki z całego roku i ewentualny zwrot/dopłatę podatku, rozliczenie w obu przypadkach da takie same wyniki.

Hipotetyczny podatek należny obliczy skarbówka

Stawka 12 proc. w zdecydowanej większości przypadków powinna być korzystniejsza niż ulga dla klasy średniej. W wyjątkowych sytuacjach podatnik, który korzystał jednocześnie z różnych ulg i miałby na tej zmianie stracić, otrzyma wyrównanie. Temu służy hipotetyczny podatek należny. Uzasadnieniem jego wprowadzenia jest zasada, zgodnie z którą wprowadzane w trakcie roku zmiany nie mogą być bowiem niekorzystne dla podatników.

Hipotetyczny podatek należny reguluje art. 26 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265 ze zm.). W dużym uproszczeniu, mechanizm jego działania jest następujący:

podatnik składa PIT-36 lub PIT-37 rozliczony według Polskiego Ładu 2.0., a więc ze stawką 12 proc., ale bez ulgi dla klasy średniej;

jeśli podatnik wykazał przychody z pracy oraz działalności gospodarczej (w przypadku działalności - pomniejszone o koszty, ale z wyłączeniem składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł, naczelnik urzędu skarbowego obliczy jego hipotetyczny podatek należny według Polskiego Ładu 1.0, a więc ze stawką 17 proc. i z ulgą dla klasy średniej.

Jeśli hipotetyczny podatek należny obliczony przez skarbówkę okaże się niższy niż podatek wykazany w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 przez podatnika, podatnik dostanie zwrot różnicy. Jest on wypłacany na podobnych zasadach co znany od lat zwrot podatku. Nie trzeba składać o to żadnego wniosku.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: „Hipotetyczny podatek należny w PIT za 2022 r. Co to takiego?”.

Podsumowanie

Ulgą dla klasy średniej nie trzeba się już przejmować. Większość podatników zapewne nigdy już o niej nie usłyszy.

W rozliczeniach za 2022 r. ulga może mieć jeszcze zastosowanie jedynie przy obliczaniu hipotetycznego podatku należnego. Taka sytuacja wystąpi wyjątkowo – według obliczeń Ministerstwa Finansów, w jednym przypadku na tysiąc. Podatnik nie musi natomiast podejmować żadnej aktywności i samodzielnie przeliczać ulgi, bo zrobi to automatycznie skarbówka. Mimo to dla chętnych MF przygotowało kalkulator hipotetycznego podatku należnego.

Hipotetyczny podatek dotyczy tylko zeznań za 2022 r. i służy wyrównaniu ewentualnych niedogodności związanych z wprowadzeniem 1 lipca ub.r. reformy. W kolejnych latach nie będzie już obowiązywał.