Jeżeli w momencie spłaty zobowiązania przez dłużnika spółka komandytowa jest już podatnikiem CIT, to przychód lub stratę podatkową koryguje ona, a nie jej wspólnik, mimo że to on zastosował ulgę na złe długi w PIT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to wspólnik spółki komandytowej, która 1 stycznia 2021 r. stała się podatnikiem CIT. Przed tą datą podatek dochodowy płacili wyłącznie wspólnicy takiej spółki i to oni uwzględniali ulgę na złe długi w swoim rozliczeniu. Wspólnik uważał, że powinien teraz skorygować to odliczenie w sytuacji, gdy dłużnik uregulował swoje zobowiązanie. Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na przepis przejściowy nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123), która wprowadziła opodatkowanie spółek komandytowych.