Przypomnijmy, że 4-proc. daninę solidarnościową płaci się od nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów, na którą składają się, zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy o PIT, następujące dochody:

- opodatkowane według skali podatkowej, np. z pracy, z działalności gospodarczej, z rent, emerytur, działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich (na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy o PIT),

- z zysków kapitałowych, czyli ze zbycia udziałów, akcji, pochodnych instrumentów finansowych itp. (art. 30b ustawy),

- z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (art. 30c),

- z zagranicznej jednostki kontrolowanej (z ang. CFC – art. 30f).

Niebędąca CFC

Z wnioskiem o interpretację wystąpił mężczyzna, który uzyskuje dochody z pracy, z najmu nieruchomości oraz zyski kapitałowe, na które składają się m.in. polskie i zagraniczne dywidendy.

Wyjaśnił, że posiada udziały m.in. w cypryjskich spółkach, które nie spełniają wymogów pozwalających na uznanie ich za zagraniczne jednostki kontrolowane (z ang. CFC). Prowadzą one bowiem normalną działalność operacyjną.

Mężczyzna chciał się upewnić, że otrzymane od nich dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) należy uznać za przychody wskazane w art. 30a ustawy o PIT, od których jest tylko 19-proc. podatek dochodowy (od zysków kapitałowych). Nie wchodzą one natomiast do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, ponieważ art. 30h ustawy o PIT nie odwołuje się do art. 30a tej ustawy.

Bez daniny

Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że skoro dywidenda jest wypłacana przez spółkę cypryjską, nie mającą statusu CFC, to dochód (przychód) z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy, tylko na zasadach określonych w art. 30a ustawy. Nie jest on zatem uwzględniany przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej – wyjaśnił organ.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 maja 2025 r., sygn.0113-KDIPT2-3.4011.217.2025.1.PR