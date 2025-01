Jaki formularzJaki formularzJaki formularz Czego dotyczyCzego dotyczyCzego dotyczy Do którego urzędu skarbowegoDo którego urzędu skarbowegoDo którego urzędu skarbowego Czy dostaje podatnik i do kiedyCzy dostaje podatnik i do kiedyCzy dostaje podatnik i do kiedy

PIT-11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku cudzoziemców – urząd skarbowy do spraw opodatkowania osób zagranicznych Tak – do końca lutego

PIT-R Informacja o przychodach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich jw. Tak – do końca lutego

PIT-8C Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych jw. Tak – do końca lutego

PIT-4R Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy Urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby; jeżeli płatnikiem jest przedsiębiorstwo w spadku – urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy Nie

PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym jw. Nie