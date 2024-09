Czy podwyższenie kapitału zakładowego podlega obowiązkom cen transferowych? Transakcja ta nie wiąże się z osiągnięciem przychodu ani poniesieniem kosztu i nie jest uznawana przez spółkę podatkowo.

Podwyższenie kapitału zakładowego może się odbywać na kilka sposobów, w tym poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych (aport). Z podatkowego punktu widzenia istotne jest, czy taka operacja jest neutralna podatkowo. Niezależnie jednak od kwalifikacji danego przychodu lub kosztu jako podatkowego konieczna jest weryfikacja obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Podwyższenie kapitału zakładowego samo w sobie nie jest transakcją handlową. Zgodnie z polskimi przepisami ceny transferowe mają co do zasady zastosowanie do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi i są rezultatem finansowym warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań (np. cena, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik).

Jeśli podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się między podmiotami powiązanymi, to spółki mogą być zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja ta powinna zawierać informacje na temat transakcji, w tym potwierdzenie jej rynkowego charakteru. Jeśli podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych (aportu), konieczne może być ustalenie wartości tego aportu. Powinna ona odpowiadać wartości rynkowej, aby uniknąć zaniżania lub zawyżania wartości majątku wniesionego do spółki. Tak określoną wartość należy ocenić pod kątem konieczności udokumentowania z perspektywy cen transferowych.

Organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych oraz sądy administracyjne w wyrokach potwierdzają występowanie obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji podwyższenia kapitału zakładowego. Próg dokumentacyjny w przypadku tego zdarzenia przyjmuje się dla kategorii „innej transakcji kontrolowanej”, a więc wynosi on 2 mln zł. Na tym samym stanowisku stoi minister finansów w rekomendacjach wskazanych w interpretacji ogólnej z 29 grudnia 2021 r. w sprawie definicji transakcji kontrolowanej. Z interpretacji tej wynika, że wyłącznie dopłaty uregulowane w kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.) nie stanowią transakcji kontrolowanej i nie podlegają przepisom z zakresu cen transferowych.

Przed wydaniem interpretacji ogólnej orzecznictwo i stanowisko organów podatkowych nie były ugruntowane i jednoznaczne w tym zakresie. I choć występowanie obowiązku dokumentacyjnego nie jest już przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych, to przy podwyższeniu kapitału zakładowego w dalszym ciągu występują rozbieżności w zakresie momentu powstania obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych. Wymaga ono bowiem wielu czynności, tj. podjęcia uchwały, wpłaty na kapitał, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podsumowując, podwyższenie kapitału zakładowego podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu w zakresie cen transferowych po przekroczeniu progu 2 mln zł z wyłączeniem dopłat na kapitał uregulowanych w k.s.h., które nie stanowią transakcji kontrolowanej i nie podlegają przepisom o cenach transferowych. ©℗