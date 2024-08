Przedsiębiorca, który zbiera odzież używaną, odsprzedawaną następnie do punktu skupu surowców wtórnych, uzyskuje przychód dwukrotnie: najpierw ze zbiórki, potem ze sprzedaży – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to przedsiębiorca, który zbiera od mieszkańców używaną, niepotrzebną już odzież, a następnie odsprzedaje ją do punktu skupu surowców wtórnych. Mężczyzna uważał, że przychód ma wyłącznie ze sprzedaży ubrań, a ponieważ wybrał ryczałt ewidencjonowany, to chciał się upewnić, czy może go płacić według 3-proc. stawki.

Sądził, że nie ma przychodu ze zbierania odzieży od mieszkańców, bo – jak przekonywał – świadczy im wręcz usługę ekwiwalentną. Pozwala im się pozbyć niepotrzebnej odzieży bez konieczności samodzielnego odwożenia jej do punktów skupu.

Uważał, że jeśli nawet przychód by powstał, to wyniesie on 0 zł, bo taka jest wartość rynkowa wyrzuconej odzieży.

Nie zgodził się z nim dyrektor KIS. Wyjaśnił, że przedsiębiorca uzyskuje przychód opodatkowany 3-proc. ryczałtem dwukrotnie, ale – jak podkreślił – nie dojdzie tu do podwójnego opodatkowania. Najpierw bowiem podatnik uzyskuje przychód wskutek zebrania odzieży, a później – z jej sprzedaży. Inna jest podstawa prawna dla określenia każdego z tych przychodów:

przychód ze sprzedaży w stanie nieprzetworzonym nabytych nieodpłatnie towarów (odzieży używanej) powstaje na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT,

przychód z nieodpłatnej zbiórki odzieży używanej powstaje na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że zebrana nieodpłatnie przez podatnika odzież jest świadczeniem w naturze, a wartość tego świadczenia jest podatkowym przychodem, ponieważ przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie mające konkretny wymiar finansowy.

Odzież zebrana nieodpłatnie przez przedsiębiorcę jest dla niego przychodem z działalności gospodarczej – twierdzi dyrektor KIS

Jest to przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT – wskazał dyrektor KIS. Wyjaśnił, że wartość tego przychodu ustala się według cen rynkowych „stosowanych przy udostępnianiu rzeczy tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia” (zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT).

Dyrektor KIS nie zgodził się z podatnikiem, że jako podstawę opodatkowania należy przyjąć zerową wartość rynkową. To, że osoby pozbywające się swoich ubrań oddają je nieodpłatnie, nie przesądza o tym, iż wartość rynkowa tych rzeczy jest równa 0 zł, tym bardziej że przedsiębiorca odsprzedaje dalej odzież za wyższą cenę – wyjaśnił dyrektor KIS.©℗