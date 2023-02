Z ulgi może skorzystać każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rozmiarów i branży, które:

tworzy nowe lub ulepsza swoje produkty, usługi, procesy,

projektuje, tworzy i ulepsza maszyny, urządzenia wykorzystywane do produkcji,

doskonali procesy technologiczne, np. celem zwiększenia wydajności produkcji bądź jej optymalizacji – zmniejszenia kosztów produkcji,

opracowuje nowe receptury, formulacje,

testuje, przeprowadza próby technologiczne.

Warto też zapamiętać, że Twoja innowacja nie musi być rewolucyjna dla całego świata. Nawet nie musi być wyjątkowa w Polsce. Wystarczy, że ulepszasz produkt lub proces w Twojej firmie.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić dzięki uldze

Ulga B+R pozwala na dwukrotne odliczenie wydatków na rozwój – najpierw jako koszt uzyskania przychodu (100%), a następnie odpisując 100% tego samego wydatku od obliczonej już podstawy opodatkowania.

Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym w 2022 r. pozwalają na zwiększenie odpisu kosztów ponoszonych na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace rozwojowe aż do 200%. W praktyce oznacza to, że każdy 1 mln zł wydany na wynagrodzenia pracowników rozwojowych przynosi realnie 380 tys. zł oszczędności.

Najczęściej wykazywanymi kosztami w uldze są wynagrodzenia pracowników, materiały i surowce wykorzystywane do testów i budowy prototypów, amortyzacja maszyn i urządzeń oraz usługi jednostek naukowych.

Ulga na marketing

Warto dodać, że w ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym wprowadzono pakiet nowych ulg dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest ulga na ekspansję, która pozwala na dodatkowe odliczenie kosztów poniesionych na zwiększenie sprzedaży produktów.

Do skorzystania z ulgi na ekspansję nie jest konieczne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej – ulga jest skierowana do wszystkich podatników, którzy ponoszą wydatki związane z promowaniem swoich produktów. Wykluczone są firmy handlowe i usługowe, które nie wytwarzają produktów.

Wachlarz kosztów możliwych do odliczenia jest bardzo szeroki i obejmuje koszty uczestnictwa w targach oraz otwarty katalog działań promocyjno-informacyjnych. W ramach ulgi można dodatkowo odliczyć koszty zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów, promocji w social mediach czy reklam telewizyjnych/internetowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dotychczas potwierdził kwalifikowalność kosztów prowizji za serwisy sprzedażowe, lokowania produktów na wydarzeniach sponsorowanych, współpracy z influencerami czy banerów reklamowych.

Dodatkowym warunkiem skorzystania z ulgi na ekspansję jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów lub wykazanie przychodów ze sprzedaży produktów wcześniej nieoferowanych przez przedsiębiorcą na obecnym lub nowym rynku.

Roczny limit odliczenia wynosi aż 1 mln zł, co oznacza, że przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić do 190 tys. zł.

Ulga na robotyzację

Rozwój technologiczny jest niewątpliwie związany z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych. Działania innowacyjne w tym zakresie doskonale wpisują się w trend Przemysłu 4.0. Także w tym obszarze przedsiębiorstwa mogą liczyć na ulgę podatkową. Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych.

W ramach ulgi robotyzacyjnej można kwalifikować koszty:

nabycia nowych robotów przemysłowych (także w formie leasingu),

maszyn i urządzeń peryferyjnych oraz innych elementów funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, np. czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych, urządzeń ochronnych,

oprogramowania robotów,

szkoleń dla pracowników.

W ustawie o podatku dochodowym ustawodawca wskazał koszty związane z nabyciem robotów, jednak już wiemy z publikowanych interpretacji indywidualnych, że kosztem kwalifikowanym jest ich amortyzacja. Ponadto, w ostatnio wydawanych interpretacjach poddano ocenie wykorzystanie robota do zastosowań przemysłowych - dla przykładu robot apteczny mający zautomatyzować proces obsługi pacjentów nie został uznany za robota wykorzystywanego do zastosowań przemysłowych.

Przedsiębiorca może odliczyć dodatkowo aż 50% wyżej wymienionych kosztów od podstawy opodatkowania.

Odliczenie będzie miało zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026. Planując inwestycję w automatyzację i robotyzację produkcji, warto uwzględnić możliwości, które daje nowa ulga podatkowa.

Podsumowanie

Ulgi podatkowe to niewątpliwie rozwiązanie na rosnące koszty prowadzonej działalności. Dzięki korzystnym mechanizmom będą one stanowiły dodatkowy zastrzyk gotówki lub wygenerują faktyczne oszczędności. Ponadto ulgi są komplementarne z dotacjami przewidzianymi w nowej perspektywie finansowej, co znacznie zwiększy poziom wsparcia nowych inwestycji zarówno w badania i rozwój, jak i automatyzację produkcji. Przedsiębiorco, to jest odpowiedni czas na rozpoczęcie działań związanych ze skorzystaniem z ulg podatkowych i przygotowaniem Twojej organizacji do zastosowania opisanych wcześniej mechanizmów. Firma będzie miała czas na przygotowanie pracowników, systemu, procesów wewnętrznych. Korzyścią jest pełne zrozumienie nowych rozwiązań, poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, a co najważniejsze pewność zastosowania ulgi w danym przedsiębiorstwie.

