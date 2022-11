Projekt trafił już do Sejmu i zakłada także zmiany dla innych branż niż tytoniowa. Przewiduje, że taksówkarze i aptekarze będą mogli o rok dłużej kupować kasy fiskalne starego typu, a obowiązek prowadzenia ewidencji i dokumentacji akcyzowych wejdzie w życie od 1 lutego 2024 r. Z kolei zwolnienie z podatku przy zakupie auta hybrydowego o pojemności silnika do 2 tys. cm sześc. będzie przedłużone aż do końca 2029 r.