Płacenie podatków od przychodu to dobra opcja dla przedsiębiorców, których działalność generuje niskie koszty. - Ryczałt przejął rolę, którą wcześniej odgrywał podatek liniowy - najbardziej opłacalnej formy w ramach wolnych zawodów i samozatrudnienia, gdy działalność zastępuje pracę na etacie - podkreśla Kozłowski. Stawki podatku ryczałtowego są atrakcyjne. Podstawowa wynosi 17 proc., ale medycy mogą płacić 14 proc., przedstawiciele branży IT - 12 proc., a są jeszcze niższe stawki. Wreszcie, w przeciwieństwie do osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub według skali podatkowej ryczałtowcy nie muszą starannie rozliczać kosztów. Korzyści dotyczą także składki zdrowotnej, która też jest ryczałtowa i ma górny limit, dla osób z przychodem ponad 300 tys. zł rocznie wynoszący 1007 zł. Po wejściu w życiu 1 lipca najnowszej korekty Polskiego Ładu otwiera się kolejne podatkowe okienko transferowe. Ryczałtowcy do 22 sierpnia mogą zmienić rodzaj opodatkowania na skalę podatkową. To samo liniowcy i ryczałtowcy będą mogli zrobić w rocznym rozliczeniu już po zakończeniu roku podatkowego.

Do tego w 2024 r. mogą zajść kolejne zmiany dotyczące ryczałtu, choć nieodnoszące się do jego płatników, lecz do tych, którzy korzystają na tych wpływach. Dzisiaj to w całości dochód budżetu państwa, ale - jak ujawniliśmy w DGP - resort finansów rozważa przyznanie samorządom udziału w tych wpływach. W tym i przyszłym roku potrwają analizy tego rozwiązania oraz ewentualne zmiany legislacyjne. Wstępnie MF zakłada przyznanie lokalnym władzom nawet połowy wpływów z ryczałtu. To by oznaczało, że za dwa lata otrzymałyby one co najmniej 3 mld zł. To niewiele w porównaniu z tym, co samorządy uzyskują z udziałów w CIT i PIT (74 mld zł w zeszłym roku), gdzie jednocześnie ponoszą największe straty w związku z reformami podatkowymi, częściowo tylko rekompensowane przez rząd. Stąd samorządowcy pozytywnie oceniają możliwość przyznania udziałów w ryczałcie, ale wciąż domagają się zwiększenia udziałów we wpływach z PIT (dziś to ok. 50 proc., a reszta trafia do budżetu państwa) zamiast przyznawania kolejnych subwencji i dotacji rządowych. - Brakuje rozwiązań systemowych, coraz trudniej będzie regulować nasze zobowiązania. Inflacja na poziomie 15,6 proc. oznacza, że 100 mln zł samorządowych dochodów w zeszłym roku to tylko 85 mln zł w tym roku - przekonywał wczoraj prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.