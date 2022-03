KR: Istota tkwi w specjalizacji. KDCP od początku postawiła na wysoce wyspecjalizowane doradztwo w zakresie obrotu towarowego, zwłaszcza międzynarodowego. W ostatnich latach świat przyspieszył, a wraz z nim tempo obrotu towarami i ilość regulacji. Przykładowo, aby dzisiaj przywozić do Polski lub wytwarzać w Polsce paliwa nie wystarczy rozliczyć VAT, akcyzę i opłatę paliwową, ale dodatkowo dochodzi nam kilkanaście para-podatków, jak opłata emisyjna, opłata zapasowa, Narodowy Cel Wskaźnikowy, obligatoryjny bio-blending, Narodowy Cel Redukcyjny czy obowiązek efektywnościowy (tzw. białe certyfikaty). To wszystko są podatki, tylko inaczej się nazywają. A podmiot prowadzący taką działalność chce o wszystkich tych podatkach móc porozmawiać z jednym doradcą, a nie kilkoma i każdemu tłumaczyć na czym polega jego biznes.

MCH: Podobnie jest w innych sektorach niż paliwowy. Jeśli spojrzymy na surowce chemiczne, alkohol czy wyroby tytoniowe i wyroby podobne, wszędzie ilość obowiązków podatkowych i regulacyjnych przybywa. A będzie ich coraz więcej. Przykładowo nie ma już jednego systemu celnego, ale równoległe będzie funkcjonowało kilka równoległych para-ceł, jak chociażby SENT, tytoniowy track & trace, czy zapowiadany mechanizm tzw. śladu węglowego czyli CBAM przewidziany w pakiecie unijnym FIT for 55.

AMB: Jedną z barier są również uprawnienia. Dzisiaj doradztwo podatkowe przenika się z innymi dziedzinami prawa, nie tylko wspomnianych regulacji sektorowych, ale również chociażby prawa karnego. Weźmy pierwszy z brzegu przykład obrotu paliwami z wykorzystaniem kart paliwowych. Oczywiście trzeba przeanalizować ten temat z różnych perspektyw, w tym przede wszystkim VAT, ale jeśli emitent kart zapomni o koncesji na obrót paliwami, wówczas w świetle polskiego prawa może popełnić pospolite przestępstwo przewidziane w Prawie energetycznym, a zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności i 5 mln zł grzywny. Żeby doradzać podmiotom kartowym nie wystarczy zatem znać się na podatkach. Podobnie jeśli jakiemukolwiek operatorowi stacji paliw zdarzy się negatywny wynik kontroli jakościowej paliw, pojawi się nie tylko problem z akcyzą (stawka dla oleju napędowego dotyczy tylko paliw spełniających wymagania jakościowe, uchybienie wymaganiom to wyższa akcyza i VAT), ale szereg dalszych jak postępowanie karno-skarbowe, postępowanie inspekcyjne, kara nakładana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki czy wreszcie zwykła odpowiedzialność karna. Znowu, nie wystarczy znać się na podatkach, by obsługiwać takie podmioty.