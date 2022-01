Jak przypomniał resort finansów w czwartkowym komunikacie, zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu będą korzystne lub co najmniej neutralne dla 90 proc. podatników. Tę neutralność – według MF - zapewni m.in. specjalne rozwiązanie dla klasy średniej, które amortyzuje zmiany w składce zdrowotnej. I to zarówno u pracowników, jak i u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej.

Ministerstwo wskazało, że referencjami dla klasy średniej zostali objęci pracownicy i przedsiębiorcy, których roczne przychody (w przypadku przedsiębiorców przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) wynoszą od 68 tys. 412 zł do 133 tys. 692 zł, czyli od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto miesięcznie.

„Z preferencji dla klasy średniej mogą korzystać obydwoje małżonkowie, nawet wówczas, gdy przychód np. z pracy na etacie uzyskuje tylko jeden z nich. Warunkiem jest złożenie wspólnego zeznania podatkowego i to, aby po podziale kwoty przychodów na pół, przychód mieścił się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Nawet jeśli istnieje dysproporcja między przychodami małżonków i np. jeden przekracza limit przychodowy, a drugi nie osiąga żadnych przychodów, to też mogą skorzystać z odliczenia” – podano w komunikacie MF.

autor: Marek Siudaj

ms/ pad/