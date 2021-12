Wiceszef resortu finansów pytany w poniedziałek na antenie Programu I Polskiego Radia o rozwiązania w ramach Polskiego Ładu - m.in. narzędzia zachęcające ludzi do wchodzenia na polski rynek pracy wskazał na tzw. ulgę na powrót.

Sarnowski wskazał, że rozwiązanie to zacznie obowiązywać od stycznia 2022 r. "Dla osób, które przynajmniej przez trzy lata nie rozliczały podatków w Polsce, pracowały i działały za granicą, w przypadku powrotu do kraju funkcjonować będzie przez cztery lata od powrotu do Polski bardzo wysoka ulga podatkowa" - zaznaczył.

Wiceminister finansów ocenił, że poza granicami Polski, w innych krajach UE, mieszka obecnie ponad 2 mln osób. "Mamy bardzo dużą grupę Polaków w Wielkiej Brytanii - są to osoby, które muszą się mierzyć z niedogodnościami związanymi z brexitem" - stwierdził. Dodał, że dużo Polaków pojechało też do krajów Europy Południowej, "które szczególnie mocno zostały dotknięte przez epidemię koronawirusa" i w których utrzymuje się wysoki, dwucyfrowy, poziom bezrobocia.

"Będzie to również i oferta dla nich, oferta, która może pomóc im w podjęciu decyzji o powrocie na polski rynek pracy" - mówił Sarnowski.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Dzięki nim w portfelach Polaków ma pozostać 17 mld zł. Niższe podatki zapłaci 18 mln Polaków. Prawie 9 mln przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 620 tys. Nowa rozwiązania są korzystne lub neutralne dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce - informuje resort finansów.

Jak dodaje MF, Program repatriacji kapitału w ramach Polskiego Ładu - dedykowany jest Polakom, którzy mieszkają poza granicami kraju. Jego celem jest zaproszenie ich do powrotu do Polski. "Obywatele Polski i osoby dysponujące Kartą Polaka, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót do kraju, skorzystają z ulgi PIT-0 dla powracających, w wyniku działania której przez cztery lata od powrotu do Polski będą płacili niższy podatek dochodowy - podano.(PAP)

autorka: Magdalena Jarco