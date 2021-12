Jak przypomniał prezes Carsmile Łukasz Domański, w Polsce prawie 75 proc. nowych aut kupowanych jest „na firmę” (z obecnych preferencji podatkowych korzystają w szczególności drobni przedsiębiorcy), a leasingiem finansowana jest ponad połowa firmowych zakupów nowych samochodów osobowych. "Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2021 r. firmy leasingowe sfinansowały zakup samochodów osobowych na kwotę ponad 25 mld zł" – wskazał.

Dodał, że przedsiębiorca, który chce zachować tzw. prawa nabyte, czyli możliwość odsprzedaży leasingowanego auta po upływie 6 miesięcy od dokonania tzw. wykupu prywatnego, powinien sfinalizować tę transakcję przed końcem grudnia, przed wejściem w życie Polskiego Ładu.

Według doradcy podatkowego Piotra Juszczyka z inFakt, kto nie zdąży z wykupem przed 1 stycznia, będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT oraz składki zdrowotnej, jeśli sprzeda samochód przed upływem 6 lat od wycofania pojazdu z działalności gospodarczej.

Wiceprezes Carsmile Michał Knitter powiedział PAP, że przeprowadzenie wykupu do końca roku, pozwala zachować prawo do odsprzedaży samochodu po upływie 6 miesięcy bez podatku i składki zdrowotnej, pod warunkiem że umowa leasingowa trwała przynajmniej dwa lata. "Inaczej wykup nie ma sensu" - ocenił.

Dodał, że problem przyspieszonego wykupu dotyczy w szczególności przedsiębiorców, którym umowa leasingowa niedługo się kończy.

Według Domańskiego, taka transakcja pociąga za sobą szereg formalności i zdarzeń: złożenie wniosku w firmie leasingowej, wycenę samochodu przez leasingodawcę, przelew środków, aneksowanie umowy, wystawienie faktury czy wreszcie przerejestrowanie auta. Dodał, że rynku krąży wiele opinii o tym, która data jest decydująca dla zachowania terminu grudniowego i na którą będzie ewentualnie patrzył urząd skarbowy.

W ocenie Juszczyka, o dacie wykupu samochodu decyduje moment przeniesienia prawa własności do samochodu. "Powinien być on określony w aneksie do umowy leasingowej lub w porozumieniu z leasingobiorcą w sprawie wcześniejszego wykupu" – wyjaśnił.

Doradca zwrócił uwagę, że może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca nie otrzyma takiego dokumentu. "W takiej sytuacji o tym, czy auto zostało wykupione pod rządami starych przepisów decydująca będzie data sprzedaży samochodu ujęta na fakturze. Dlatego trzeba upewnić się, że jest to data grudniowa. Nie musi być ona tożsama z datą wystawienia faktury" – podkreślił ekspert. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt