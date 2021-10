Składka zdrowotna a podatek liniowy

Rząd zmienił pierwotny projekt Polskiego Ładu w zakresie wysokości składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się liniowo. Po zmianach składka zdrowotna przy podatku liniowym wyniesie 4,9 proc. dochodu przedsiębiorcy. Wysokość składki zdrowotnej nie będzie mogła jednak być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W 2022 roku wysokość minimalnej składki zdrowotnej dla rozliczenia liniowego wyniesie więc 270 zł.

Składki zdrowotne w przypadku ryczałtu — co wprowadza Polski Ład?

Zmieni się także sposób obliczania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy stosują ryczałt. W tym przypadku wysokość składki to 9 proc. podstawy, której wysokość będzie zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę.

Podatnicy stosujący ryczałt zapłacą składkę zdrowotną w wysokości:

307 zł - jeśli osiągają przychód roczny w wysokości do 60 tys. zł

511 zł - jeśli przychód roczny w wysokości 60 tys. zł - 300 tys. zł

920 zł - jeśli przychód roczny wynosi powyżej 300 tys. zł

Przelicznik jest następujący:

przychód roczny w wysokości do 60 tys. zł - podstawa to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę

przychód roczny w wysokości 60 - 300 tys. zł - podstawa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę

przychód roczny w wysokości powyżej 300 tys. zł - podstawa to 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę

Składka zdrowotna a wybrana forma opodatkowania

W ostatecznej wersji Nowego Ładu, która została przyjęta już przez Sejm widać, że wysokość składki zdrowotnej została uzależniona od wybranej formy opodatkowania. W zależności od tego czy przedsiębiorca rozlicza się ryczałtem czy podatkiem liniowym - zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości. Co więcej, jest ona różnie wyliczana. W przypadku podatku liniowego podstawa wyniesie 4,9 proc. dochodu przedsiębiorcy, a w przypadku ryczałtu 9 proc. przychodu, a podstawą opodatkowania będzie wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku linowców ważna będzie także wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - wysokość składki zdrowotnej nie będzie mogła być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku

Zmiana terminu płacenia składek i rozliczania ulg — co zmienia Polski Ład

Przedsiębiorców będzie obowiązywał także nowy termin opłacania składki zdrowotnej. Do tej pory obowiązywało kilka terminów, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Polski Ład wprowadza jeden termin dla wszystkich podatników, oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli zapłacić składkę zdrowotną do 20. dnia każdego miesiąca