Kolejna kwestia, w której porozumienia z kolei nie ma, to zapisana w Polskim Ładzie abolicja podatkowa. Zakłada, że od lipca do grudnia 2022 r. będzie można złożyć do fiskusa wniosek w sprawie ujawnienia ukrywanych dochodów lub wycofania się z najbardziej agresywnych form optymalizacji podatkowej. Samo złożenie wniosku ma kosztować 1 proc. kwoty ujawnionego dochodu (ale nie więcej niż 30 tys. zł), od którego potem ma zostać zapłacony 8-procentowy podatek ryczałtowy. Z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać podatnicy , którzy uzyskali korzyść podatkową w wyniku popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego. Współpracownicy Andrzeja Dudy wysunęli wobec tych pomysłów zastrzeżenia konstytucyjne. Już kiedyś jeden z projektów abolicji skończył w Trybunale Konstytucyjnym. W 2002 r. na wniosek ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego TK orzekł o niekonstytucyjności ustawy abolicyjnej przeforsowanej przez rząd SLD-PSL. Trybunał argumentował wówczas, że doszłoby do „uprzywilejowania nieuczciwych podatników w zestawieniu z tymi, którzy we właściwym czasie wywiązywali się z zobowiązań wobec fiskusa”. Podobne zastrzeżenia mogą pojawiać się teraz. A choć pomysły abolicyjne nie są główną treścią ustawy, to teoretycznie mogłyby być podstawą do jej zaskarżenia do TK przez Andrzeja Dudę. W takim przypadku z uwagi na napięte terminy ustawa raczej nie zdążyłaby zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw do końca listopada, co jest konieczne, by mogła wejść w życie do końca roku. Rząd nie chce jednak rezygnować z tych przepisów. – Mamy nadzieję, że nasze tłumaczenia przekonały prezydenckich ministrów i ostatecznie kłopotów z tego powodu nie będzie – mówi nasz rozmówca.