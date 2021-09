Sprawa dotyczyła spółki, podatnika VAT, która musi zapewnić pewne świadczenia pracownikom niezależnie od przysługującego im wynagrodzenia za pracę. Zobowiązują ją do tego m.in. zakładowy układ zbiorowy pracy i ustawa o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz.U. z 2003 r. nr 52 poz. 449 ze zm.). Chodzi o pakiety medyczne, za które pracownicy płacą miesięcznie 1 zł, usługi przewozu pracowniczego (odpłatność pracownika za przewóz do i z pracy wynosi 40 proc. rzeczywistych kosztów poniesionych przez spółkę), obiady na stołówce (pracownicy płacą 45 proc. wsadu produktów żywnościowych do kotła) oraz mundury górnicze (spółka pokrywa 67 proc. kosztów zakupu munduru).