Przedsiębiorcy niebędący podatnikami CIT będą to robić także co miesiąc lub kwartał (patrz ramka), przy czym minister finansów będzie mógł ich z tego obowiązku zwolnić (w rozporządzeniu).

Będzie to rozwiązanie porównywalne z obecnym JKP_VAT. Fiskus dostanie źródłowe dane w jednolitym i łatwym do analizowania przez fiskusa formacie – wynika z projektu zwanego Polskim Ładem.

Z projektu Polskiego Ładu wynika, że od 2023 r. trzeba je będzie prowadzić przy użyciu programów komputerowych. Co więcej, trzeba je będzie przesyłać fiskusowi w formie ustrukturyzowanej, czyli tak jak dziś przesyłane są informacje o rozliczeniach VAT (JPK_V7).

Dziś problem fiskusa polega na tym, że podatnicy deklarują administracji tylko sumę swoich przychodów, kosztów i dochodów. Tak długo jak urzędnik nie uda się osobiście do przedsiębiorcy, np. na kontrolę, nie wie prawie nic o strukturze jego wydatków.

Według ministerstwa nie będzie to dla podatników duża zmiana, bo – jak wskazuje MF – większość przedsiębiorców już prowadzi rozliczenia w formie elektronicznej, a poza tym sami lub automatycznie przenoszą to, co wynika z ewidencji, na formularz podatkowy.