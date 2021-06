Ministerstwo Finansów w sobotę opublikowało informacje o zasadach, jakie obowiązują przy wwozie różnych towarów i przedmiotów do Unii Europejskiej.

„To co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane” – przypomniano w komunikacie MF.

Resort wskazał, że przy wwozie towarów przeznaczonych na użytek własny lub rodziny ewentualnie na prezenty zwolnienie z cła obowiązuje, jeśli łączna wartość przedmiotów nie przekracza 300 euro (w transporcie lądowym) lub 430 euro (w transporcie lotniczym i morskim).

Dodano, że żywność pochodzenia niezwierzęcego w ilościach niehandlowych, wyłącznie na własne potrzeby, można przywieźć na teren UE bez granicznej kontroli sanitarnej. Nie można przywieźć dowolnych owoców i warzyw, a tylko banany, duriany, ananasy, kokosy i daktyle. Pozostałe owoce trzeba wrzucić do specjalnego pojemnika na granicy – zostaną zutylizowane – podano.

Jak poinformowano, do UE nie można wwieźć więcej niż 40 papierosów, 20 cygaretek, 10 cygar lub 50 g tytoniu do palenia. Te limity dotyczą jednak wyłącznie transportu lądowego, czyli podróży autem czy pociągiem. Jeśli podróżuje się statkiem lub samolotem, wówczas limity rosną do 200 papierosów, 100 cygaretek, 50 cygar i 250 g tytoniu.

MF przypomina także, że bez cła można wwieźć do UE 1 litr alkoholu powyżej 22 proc. (np. wódki), 2 litry alkoholu do 22 proc. (np. likieru), 4 litry wina i 16 litrów piwa.

Jak podano, środki pieniężne poniżej równowartości 10 tys. euro (lub równowartości w innej walucie) w gotówce można przewieźć przez granicę bez zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. "Natomiast jeżeli wjeżdżając do Unii Europejskiej lub wyjeżdżając z niej, przewozisz co najmniej 10 tys. euro, musisz złożyć deklarację tych środków Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. Środek lokomocji, którym się poruszasz nie ma tu znaczenia” – zaznaczono w komunikacie MF.

Więcej informacji o zasadach wwozu towarów i przedmiotów do Unii Europejskiej można znaleźć na stronie www.granica.gov.pl .