Problem dotyczy najczęściej zwykłych kredytobiorców, którzy nie spłacili długu w terminie. Gdy dojdzie do przedawnienia takiego zobowiązania, to zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zmienia się ono w tzw. zobowiązanie naturalne. To oznacza, że choć formalnie nadal ono istnieje, to dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia i wówczas nie może być już ono wyegzekwowane.