Sposób rozliczenia podatku zależy od tego, czy amerykańska firma jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (np. osobą prawną), czy też podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (np. osobą fizyczną). I tak jeżeli amerykańska firma jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to jednostka jest zobowiązana wpłacić pobrany podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy (ustalony na podstawie par. 6 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych) dla amerykańskiej firmy naczelnik urzędu skarbowego (art. 26 ust. 3 ustawy o CIT). Wówczas amerykańskiej firmie oraz właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego należy też do końca trzeciego miesiąca kolejnego roku podatkowego przesłać informację IFT-2R (art. 26 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3a ustawy o CIT). Ponadto obowiązkiem jednostki jest w takim przypadku sporządzenie i przesłanie deklaracji CIT-10Z do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla amerykańskiej firmy naczelnik US (art. 26a ustawy o CIT).