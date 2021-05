Przykład 1

Jeśli się okaże, że oświadczenie było fałszywe, to konsekwencje finansowe ponosi beneficjent. W takiej sytuacji PFR ma prawo do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej w każdym czasie w okresie jej obowiązywania w trybie natychmiastowym, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. To wiąże się z koniecznością zwrotu całości otrzymanej subwencji finansowej.

Przykład 2

Ze szczególnym ujęciem konieczności zwrotu subwencji będziemy mieli do czynienia, jeśli do ujawnienia nieprawidłowości dojdzie już po otrzymaniu decyzji o umorzeniu wsparcia. Jeśli przedsiębiorca uzyskał umorzenie subwencji (częściowe lub całkowite), a zostało następnie wykazane, że naruszył warunki otrzymania tego wsparcia, to może być zobligowany do zwrotu wartości tej pomocy. Umorzoną część subwencji zalicza się zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 u.r. do pozostałych przychodów operacyjnych. A zatem jeśli po takim ujęciu konieczny okaże się zwrot środków, to należy go zaksięgować jako pozostały koszt operacyjny.