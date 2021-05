Kolejną dobrą wiadomością jest to, że najprawdopodobniej od umorzonej kwoty nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego – PIT lub CIT . Z aktualizacji programu konwergencji (APK) wysłanej przez rząd do Komisji Europejskiej wynika bowiem, że zostanie ona zwolniona z podatku. Eksperci wskazują, że tak samo rząd postąpił z mikropożyczkami – one również zostały umorzone, a następnie zwolnione z podatku.