Jednocześnie od 2021 r. mamy do czynienia z dużą reformą działania urzędów skarbowych, która nie pozostanie obojętna w zasadzie dla żadnego z urzędów. Można jednak pokusić się o kilka refleksji na temat tego, jak czas epidemii wpłynął na pracę urzędów. Jeśli ktoś spodziewał się drastycznych zmian w statystykach, to w większości spotka go zawód. Same wpływy podatkowe pozostały mniej więcej na stabilnym poziomie, choć dostrzegalny jest spadek udziału kwot podatku wynikającego z decyzji wydawanych przez organy podatkowe.