Grunty oddane w użytkowanie wieczyste mogą zostać sprzedane wieczystemu użytkownikowi (zob. art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Transakcji takiej nie uważa się za dostawę towarów, gdyż nie towarzyszy jej przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania gruntami jak właściciel (użytkownik wieczysty dysponuje już bowiem takim prawem). Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1199/15), „sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym nie stanowi dostawy towarów, ani innej czynności opodatkowanej. Stanowi zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, pozostającą bez wpływu na dotychczasowy zakres władztwa do rzeczy”. Jednakże opłaty z tytułu sprzedaży gruntów wieczystemu użytkownikowi są elementem uprzednio dokonanej dostawy towarów z tytułu ustanowienia prawa wieczystego użytkowania. W konsekwencji ich pobranie skutkuje podwyższeniem podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy (zob. wyroki NSA z 7 grudnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1199/15, oraz z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1444/16).