Coraz więcej osób decyduje się na przekazanie 1 proc. PIT organizacjom pożytku publicznego. W ubiegłym roku (w rozliczeniu za 2019 r.) zdecydowało się na to 14,8 mln osób, rok wcześniej 14,5 mln, a dwa lata wcześniej 14,1 mln. Do OPP trafia też coraz więcej pieniędzy. W ubiegłym roku było to 907 mln zł – o 32,6 mln zł więcej niż rok wcześniej i o 143,1 mln zł więcej niż dwa lata temu.