Rejestracja ciężarówek ruszy w połowie maja, ale jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm transportowych przez Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, 60 proc. przewoźników nie ma o tym pojęcia. Do tego 47 proc. z nich nie wie, z jakiego rodzaju urządzenia pokładowego (OBU) do poboru opłat będzie korzystać w nowym systemie, co nie dziwi o tyle, że jak dotąd żaden dostawca nie został ostatecznie dopuszczony.