To sedno sprawy. To jest ewidentnie obszar stanowienia prawa. Liczyliśmy na wejście w życie nowej Ordynacji podatkowej, która definitywnie rozwiązywałaby wspomniany problem. Nie doczekaliśmy się również orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku RPO z 2014 r. Tym bardziej należy docenić, że w tej sytuacji sędziowie wzięli sprawy w swoje ręce i na ten proceder adekwatnie zareagowali. Odnosząc się do zgłaszanych wątpliwości, czy sędziowie NSA są kompetentni do dokonywania ocen na gruncie prawa karnego, przypomnijmy, że na co dzień rozstrzygają dylematy z zakresu innych dziedzin, np. prawa prywatnego. Dlaczego więc prawo karne miałoby być wyjątkiem? Poza tym w omawianym przypadku NSA stwierdza przecież nadużycie normy prawa podatkowego, a nie wadliwość aktów postępowania karnego.