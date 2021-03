"Dzisiejsze spotkanie i podpisanie umowy to efekt wielu konsultacji oraz rozmów przedstawicieli naszych rządów. Zwalczanie luki VAT jest priorytetem polskiego i słowackiego rządu. Polska ma w tym zakresie duże sukcesy. Według Komisji Europejskiej, luka VAT w Polsce zmniejszyła z 24,7% w 2015 r. do 9,7% w 2019 r. Coraz większy monitoring i uszczelnianie systemu powodują, że czas działania karuzel VAT jest coraz krótszy, przynoszą one coraz mniej korzyści, a środki pochodzące z przestępstw są coraz trudniejsze do ukrycia. Wprowadzone zmiany mają efekt prewencyjny - w Polsce coraz mniej opłaca się być nieuczciwym. Chcemy dzielić się swoim doświadczeniem i technologią uszczelniająca VAT z innymi państwami Europy. Istotą solidarności podatkowej jest współpraca. To klucz do sukcesu w walce z mafiami vatowskimi" - powiedział Kościński, cytowany w komunikacie.

Umowa zawarta ze Słowacją przewiduje automatyczną i cykliczną wymianę ściśle określonych informacji na temat podatników i dokonywanych przez nich transakcji wewnątrzwspólnotowych. To właśnie tego rodzaju transakcje są w UE szczególnie narażone na ryzyko nieprawidłowości, w tym oszustw. Dzięki niej administracje skarbowe Polski i Słowacji zyskają zupełnie nowe narzędzie, które pozwoli na znacznie efektywniejszą identyfikację oszustw podatkowych i zwalczanie mafii VAT-owskich, podkreślono.

Umowa ze Słowacją wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r., a automatyczna wymiana informacji na jej podstawie rozpocznie się dwa miesiące później.

"Polska jest inicjatorem i liderem międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany informacji VAT. Oprócz umowy właśnie zawartej ze Słowacją w 2020 r. Polska podpisała już wspólne deklaracje dot. pogłębienia współpracy podatkowej z wszystkimi państwami Grupy Wyszehradzkiej, z Estonią i z Ukrainą" - podsumowano.