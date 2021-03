Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na to, że zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 5, opodatkowane jest wyłącznie zużycie suszu tytoniowego w składzie podatkowym do produkcji wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich. Jeżeli wyroby nowatorskie będzie produkował inny podmiot niż spółka, a ona sama wykorzysta surowiec do produkcji aromatów, to powinna zarówno zarejestrować się jako podatnik akcyzy i zapłacić daninę – stwierdził organ.