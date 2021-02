Sieci skarżą się, że wejście nowej daniny to dla nich wysokie obciążenie. Dla sprzedawców artykułów spożywczych to kolejny kłopot – po wprowadzeniu podatku cukrowego, który przyczynia się do wzrostów cen. Inni wskazują na nasilającą się walkę o klienta z kanałem e-commerce. Dlatego handlowcy ostrzegają, że klienci powinni liczyć się ze wzrostem cen.