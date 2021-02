Z tekstu wPolityce wynika jednak, że danina obejmie też media publiczne. – W ich przypadku będzie to przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. Publiczne radio i telewizja są tak silne dotowane, że stanowią z budżetem państwa obieg zamknięty – przekonuje Bierzyński. Podpisana niedawno przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa bud żetowa przewiduje w br. przeznaczenie do 1,95 mld zł na media publiczne. Tyle samo dostały w ub.r. Te środki są im przekazywane od 2017 r. w ramach rekompensaty wpływów utraconych z powodu ustawowego zwolnienia niektórych grup społecznych z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Zaczęło się od sumy 980 mln zł, później zastrzyki z budżetu rosły. – A wystarczyłoby zatrzymać te pieniądze. Nie chodzi więc o żadną solidarność, tylko o to, by zagłodzić media niezależne od rządu – mówi Bierzyński. – Victor Orbán na Węgrzech też podporządkował sobie media prywatne instrumentami ekonomicznymi – porównuje.