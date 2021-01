Chodzi tu o postanowienia o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia. Z danych KIS wynika, że w ubiegłym roku organ wydał ich ponad 3,8 tys. Z tego w 550 przypadkach podatnicy zdecydowali się złożyć zażalenia. Tylko 10 z nich zostało rozstrzygniętych na ich korzyść. Podobna sytuacja była w latach poprzednich (patrz infografika). Problem wynika z tego, że zażalenie składa się do tego samego organu, który wydał postanowienie. Oznacza to, że dyrektor KIS jest sędzią we własnej sprawie.

Podkreśla, że tym samym organ interpretacyjny przenosi obowiązek zajęcia stanowiska we własnej sprawie na podatnika. To sytuacja bez wyjścia, bo jeżeli podatnik nie odpowie na pytanie, nie otrzyma interpretacji. Jeżeli natomiast to zrobi, interpretacja, którą wyda organ, będzie bezwartościowa, bo nie będzie chronić podatnika.

Przykładem takich spraw są wnioski o interpretację ulgi na badania i rozwój. Wymaga ona wykładni prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, w którym są zdefiniowane prace rozwojowe. W związku z tym dyrektor KIS najpierw wysyła wezwanie, w którym pyta, czy wnioskodawca realizuje prace rozwojowe. Ten odmawia udzielenia odpowiedzi, wskazując, że właśnie to jest przedmiotem wniosku. Organ wydaje wówczas postanowienie o pozostawieniu go bez rozpatrzenia, bo wnioskodawca nie udzielił odpowiedzi na pytanie z wezwania.

Zażalenie jest jednak konieczne, jeżeli podatnik chce skierować sprawę do sądu administracyjnego, a tam często wygrywa. – Ci, którzy nie mają zamiaru skarżyć się do sądu, często rezygnują ze składania zażalenia, bo nie liczą na korzystne rozstrzygnięcie – mówi ekspert.

Dlatego zdaniem Michała Rodaka konieczne są zmiany. Według niego lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości bezpośredniego kierowania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, bez konieczności składania zażalenia. Skuteczniejsze byłoby też kierowanie zażaleń do innego organu niż dyrektor KIS, który działałby jako organ drugiej instancji.

Przypomnijmy, że podobny problem jeszcze kilka lat temu występował w przypadku niekorzystnych interpretacji. Zanim sprawa trafiała do sądu, podatnik musiał do organu wydającego interpretację złożyć wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Przypadki zmiany stanowiska przez organ po takim wezwaniu były jednak sporadyczne. Dlatego ustawodawca zdecydował się na zmianę. Od 1 czerwca 2017 r. skargę od razu składa się do sądu.