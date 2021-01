Na przepis ten powołała się spółka, która potrzebowała zaświadczenia o braku zaległości podatkowych, by móc startować do przetargu. Problem polegał na tym, że w jej sprawie nie doszło do odroczenia terminu płatności ani rozłożenia na raty (o czym decyduje naczelnik urzędu skarbowego na podstawie art. 67a), tylko do objęcia wierzytelności podatkowej układem w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. To całkiem inna podstawa prawna – art. 166 par. 1 prawa restrukturyzacyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.).