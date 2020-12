Chodziło o firmę handlującą paliwem. Koncesja kosztowała ją 10 mln zł kaucji. W 2018 r. szef KAS zablokował należące do firmy rachunki bankowe w związku z podejrzeniem oszustwa w handlu paliwami. Najpierw zrobił to na 72 godz., lecz trzy dni później przedłużył blokadę na trzy miesiące. Uzasadnił to obawą, że szacowane przez niego zobowiązanie w VAT nie zostanie wykonane. Wyliczył je na 16,5 mln zł i całą tę kwotę zablokował na firmowych rachunkach. Spór toczył się o to, czy blokada faktycznie powinna obejmować całą kwotę, czy też powinna uwzględniać złożone zabezpieczenie.