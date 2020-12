Agencja rozwinęła też problem dotyczący kontroli wewnętrznej. Wcześniej wskazywała tylko na konieczność rozpoznania dwóch procesów kontroli wewnętrznej: działających przed pandemią oraz tych, które zmieniły się w efekcie pandemii. Przy czym zmiany oznaczają konieczność dostosowania do nich audytu. Teraz PANA zwróciła uwagę na zaburzenia systemu kontroli wewnętrznej odnośnie do sporządzania sprawozdań. Obecne warunki – wynikające z pracy zdalnej – zwiększają bowiem ryzyko nadużyć również w kontekście procedur kontroli wewnętrznej. Daje to nowe możliwości obejścia wybranych mechanizmów kontrolnych ze względu na zmiany w zakresie podziału obowiązków, delegowanie większego zakresu uprawnień oraz zwiększanie dostępu do systemów informatycznych. Agencja wskazała kilka ważnych obszarów ryzyka [ramka].