W ocenie Sarnowskiego nowe regulacje unijne, zmieniające opodatkowanie handlu internetowego, czyli pakiet e-commerce, to odpowiedź jaką daje UE w związku z szybkim rozwojem handlu w internecie.

Sarnowski powiedział, że obecnie towar jest sprzedawany europejskiemu klientowi poprzez stronę trzecią, która nie jest w żaden sposób zarejestrowana w Europie i nie płaci należnych danin np. VAT-u, na czym tracą pośrednicy legalnie działający w UE i płacący wszystkie daniny.

Zdaniem Sarnowskiego europejskie rozwiązane jest ważne nie tylko dlatego, by uniknąć sytuacji, w której w każdym państwie będą inne przepisy dla handlu spoza UE. Uniemożliwi także otwieranie furtek przez niektóre kraje, posiadające bardziej liberalne przepisy niż pozostałe państwa Unii.

Wiceminister ocenił, że zmiany muszą być wprowadzane przez wszystkie rządy równocześnie, co pozwoli uniknąć omijanie przepisów podatkowych i innych nieuczciwych praktyk.

Zdaniem Sarnowskiego, pozwoli to uszczelnić system, w tym z segment małych paczek, co z kolei umożliwi łatwiejszą kontrolę handlu i przesyłu towarów przez władze państw unijnych i właściwe opodatkowanie, a niekoniecznie doprowadzi do gwałtownego wzrostu cen sprowadzanych produktów.

W ocenie MF związane z pakietem e-commerce zmiany w ustawie o VAT obejmują m.in. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników, ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego - platformy handlu, portalu, itp. sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, lub dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów (B2C).

Ciężar wykonania obowiązków określonych w przepisach VAT w związku z dostawami towarów zostanie przeniesiony z bardzo dużej grupy przedsiębiorców, tzw. dostawców bazowych na znacznie mniej liczną grupę operatorów interfejsów elektronicznych - platform handlowych, portali itp., którym łatwiej będzie wypełniać obowiązki przewidziane w regulacjach VAT.

Określeni operatorzy interfejsów elektronicznych będą więc obowiązani do prowadzenia ewidencji tych transakcji w postaci elektronicznej.