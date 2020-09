Korekta JPK_VAT (z celem złożenia „2”) może obejmować: ewidencję, deklarację lub ewidencję i deklarację.

W przypadku składania korekty przez podatnika VAT w pozycji: Naglowek dla JPK_V7M zaznacza on w pozycji CelZlozenia właściwe pole.

Pole zawiera określenie celu złożenia:

1 – złożenie

2 – korekta

Co do zasady korekta JPK_VAT ma polegać na złożeniu nowego JPK zawierającego prawidłowe dane, w którym powinny znaleźć się dane pierwotne i dane skorygowane.

Przykład 1

Kiedy w elemencie Nagłówek w pozycji CelZlozenia należy podać wartość „1”, a kiedy wartość „2”?

W przypadku przesłania pliku pierwotnego należy wypełnić wartość „1”. Natomiast wartość „2” należy wypełnić w przypadku przesyłania korekty dotychczas złożonego pliku – niezależnie od tego, czy korekta dotyczy deklaracji, ewidencji czy deklaracji z ewidencją. Każdy przesyłany plik będący korektą powinien przyjmować w polu CelZlozenia wartość „2” – korekta.

Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach również są składane według starych zasad).

To oznacza, że korekty okresów wstecznych, tj. przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT, należy dokonywać na podstawie wcześniejszych przepisów, czyli w postaci korekty dekla-racji VAT oraz starego JPK_VAT za okresy sprzed 1 października 2020 r.

Przykład 2

22 października 2020 r. gmina X otrzymała wezwanie z urzędu skarbowe-go, w ramach którego została zobowiązana do skorygowania deklaracji VAT za maj 2020 r. Czy w takim przypadku JST będzie musiała dokonać korekty w formie JPK_V7M czy w formie korekty deklaracji VAT?

Jeśli korekta dotyczy okresu sprzed wprowadzenia obowiązkowego nowego JPK_V7M, za maj, gmina X powinna złożyć do urzędu skarbowego korektę deklaracji VAT na zasadach obowiązujących do 30 września 2020 r., tj. przesłać skorygowaną deklarację VAT. Zastąpienie obowiązku przesyłania deklaracji VAT oraz JPK_VAT jedną strukturą, czyli nowym JPK _V7M nie działa „wstecz”. Oznacza to, że urząd nie może żądać od gminy składania korekt za okres sprzed października 2020 r. w nowej, rozbudowanej formie JPK.

W składanych do nowych JPK_VAT korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie.

W przypadku korekty:

części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej – wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja (SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl),

wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną – wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja,

wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną – wskazuje się elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja (SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, Za-kupWiersz, ZakupCtrl).

