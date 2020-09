W związku z epidemią COVID-19 termin wdrożenia nowego jednolitego pliku kontrolnego połączonego z deklaracją był już dwukrotnie odkładany. I chociaż zagrożenie koronawirusem nie ustąpiło, to Ministerstwo Finansów już zapowiedziało, że nie będzie kolejnego przesunięcia początku obowiązywania regulacji dotyczących JPK_V7 – tak więc wejdą one w życie 1 października 2020 r. Oznacza to, że firmom pozostały niecałe trzy tygodnie na przygotowanie się do nowych obowiązków. Niestety zmiany nie ograniczają się tylko do wprowadzenia jednego pliku zastępującego zarówno JPK_VAT, jak i deklarację VAT. W nowej strukturze pliku konieczne będzie bowiem podawanie wielu dotychczas niewymaganych danych.