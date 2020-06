Pierwotnie przesunięcie dotyczyło tylko zaliczek na PIT za marzec i kwiecień i wynikało z dodanego specustawą do ustawy o PIT art. 52o. Przepis pozwalał na ich wpłacenie do 1 czerwca 2020 r. Teraz termin ten został przesunięty rozporządzeniem ministra finansów na – odpowiednio – 20 sierpnia i 20 października. Jego przepisy umożliwiają też wpłatę podatku za maj do 20 grudnia.

Chodzi tu o rozporządzanie z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 972.

Preferencja nie dotyczy wszystkich zaliczek na PIT i wszystkich firm. Odroczenie obejmuje tylko:

- przychody osiągnięte ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

- wypłacane przez zakłady pracy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

- przychody z praw autorskich i praw pokrewnych.