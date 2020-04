Minister kultury przekazał na briefingu prasowym w MKiDN, że premier Mateusz Morawiecki, z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy i MKiDN, na prośbę środowiska wydawców, księgarzy, wystąpił do UE o obniżenie stawki VAT na książki drukowane do stawki zerowej.

Przypomniał, że dotychczasowy VAT na książki drukowane to jest 5 proc. Jak mówił, "najniższy z możliwych, według prawodawstwa europejskiego, ale wydaje się, że te szczególne okoliczności związane z pandemią są argumentem, który może przeważyć szalę i dlatego występujemy do Unii Europejskiej z prośbą i postulatem o obniżenie stawki VAT-owskiej na książki drukowane do stawki zerowej".

"To jest oczywiście spowodowane tym, że chcemy, żeby książka była bardziej dostępna, żeby instytucje i ludzie kultury, którzy także muszą żyć w sensie finansowym, biznesowym mogli ten trudny czas, w lepszej kondycji, przeżyć. Chcielibyśmy, aby ta stawka była utrzymana także i po pandemii" - dodał minister kultury. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska, Grzegorz Janikowski

