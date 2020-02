Ministerstwo Finansów przedstawiło "PB" dane o skuteczności zwalczania tzw. pustych faktur w 2019 r. "Okazuje się, że trzeci rok z rzędu utrzymuje się trend spadkowy. W efekcie kontroli celno-skarbowych oraz podatkowych wykryto ich w ubiegłym roku +tylko+ 229 tys., czyli o 15 proc. mniej niż rok wcześniej i o 45 proc. mniej niż w rekordowym 2016 r. (421 tys.). Ich łączna wartość - 37,2 mld zł - także jest najniższa od 5 lat (o 64 proc. niższa niż w rekordowym 2016 r.) - napisano.

"PB" zastanawia się, czy 229 tys. wyłapanych fikcyjnych faktur to dużo czy mało. "Wszystkich faktur VAT wykazanych w plikach JPK było 2 mld, fałszywe stanowiły więc zaledwie 0,011 proc." - podano w artykule.

Biuro prasowe MF, odnosząc się do tych informacji napisało: "Oceniając skuteczność Krajowej Administracji Skarbowej w wykrywaniu fikcyjnych faktur, należy mieć na uwadze, że działania i narzędzia zmierzające do eliminacji zjawiska pustych faktur (np. JPK, STIR, wykreślanie podmiotów z rejestru VAT, typowanie do kontroli przy użyciu zaawansowanych technik analizy i oceny ryzyka) mają jednocześnie wpływ na efektywność wykrywania tego typu nieprawidłowości".