O stanie zaawansowania cyfryzacji w administracji publicznej i resorcie finansów oraz o planach w tym zakresie rozmawiali uczestnicy panelu „E-państwo w praktyce. Nowoczesna twarz fiskusa” podczas Kongresu 590.

Minister finansów oraz inwestycji i rozwoju mówił o stanie zaawansowania cyfryzacji w administracji publicznej i MF. „Możemy śmiało powiedzieć, że w tej chwili zachodzi bardzo intensywnie rewolucja cyfrowa, nie tylko w firmach, ale w coraz większym stopniu także w administracji publicznej” – powiedział minister.

Powołując się na statystyki wskazał, że obecnie ponad 80 proc. Polaków ma dostęp do internetu, 94 proc. ma smartfony. Według ministra z cyfryzacją administracji zawsze mieliśmy problem, także z wydawaniem pieniędzy unijnych na ten cel. „To jest pierwsza perspektywa (UE – PAP), w której śpię spokojnie jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy na projekty informatyczne” – powiedział.

Według niego resort finansów był pierwszym ministerstwem, w którym zaczęto wykorzystywać w praktyce aplikacje cyfrowe, a drugą taką instytucją jest ZUS.

„W tym roku 80 proc. zeznań rocznych zostało złożonych elektronicznie. To przeszło nawet nasze oczekiwania. To pokazuje, że możemy być blisko Estonii, gdzie wszyscy składają elektronicznie, bo nie ma możliwości złożenia papierowego” – podkreślił.

Zastrzegł, że budując świat cyfrowy resortowi zależy, by z jednej strony poprawiać sprawność administracji, co przekłada się na transparentność systemu i wyższe wpływy do budżetu, a z drugiej strony MF chce, by był to system jak najbardziej przyjazny dla jego użytkowników.

„To, co udało nam się w ciągu czterech lat w tym obszarze zrobić, pewnie przejdzie do historii administracji publicznej” – ocenił minister.

Kwieciński zapowiedział, że w skali całego kraju zdobyte doświadczenia będą rozszerzane na inne obszary funkcjonowania państwa. „Takim pomysłem, takim projektem, który w tej chwili realizujemy, będzie pobór opłat za autostrady, który chcemy zintegrować z tym systemem, który mamy w Ministerstwie Finansów” – poinformował.

Dodał, że doświadczenia MF posłużą też do integracji systemu w służbie zdrowia.

Pełnomocnik ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów Przemysław Koch zapowiedział wdrażanie m.in. projektu e-Urząd skarbowy, który pozwoli na kompleksową obsługę podatnika w świecie zdygitalizowanym. „W taki sposób, aby podatnik z poziomu swojego urządzenia i poziomu swojej kanapy w swoim mieszkaniu mógł rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań wobec fiskusa” – mówił.

Wiceprezes zarządu ds. sprzedaży Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel wskazał natomiast, że Poczta wspólnie z MF pracuje nad projektem dotyczącym przesyłek trafiających do Polski. „System będzie polegać na tym, mówiąc w skrócie, że od wszystkich przesyłek, które przychodzą do nas z towarami spoza UE będą w sposób automatyczny pobierane opłaty celno-podatkowe” – powiedział.