Koch ocenił, że wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku dla podatków PIT, VAT i CIT oraz innych należności niepodatkowych, tzw. indywidualnych rachunków podatnika będzie swego rodzaju rewolucją dla podatników. Zmiana oznacza, że każda płatność zobowiązania wobec fiskusa związana z tymi podatkami ma być realizowana przez podatnika na jego indywidualny rachunek podatkowy.

„To rachunek wirtualny oparty na koncepcji rachunków mass collectowych, prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Wdrożenie tego rozwiązania znacząco uprości podatnikom rozliczenia z fiskusem. Z punktu widzenia administracji zmiana istotnie uprości procesy rozliczeniowe, w ramach których identyfikujemy płatność, wiążemy ją z podatnikiem i weryfikujemy, czy jego zobowiązania są regulowane, czy nie” – powiedział pełnomocnik.

Jak wyjaśnił, w praktyce docelowo do każdego podatnika będzie przypisany jeden rachunek, na który podatnik będzie wpłacał swoje zobowiązania – bez względu na to, jakiego podatku będą one dotyczyć.

Ponadto, jak poinformował Koch, resort finansów „intensywnie pracuje” nad wdrożeniem e-urzędu skarbowego. „To koncepcja wdrożenia w oparciu o portal podatki.gov.pl kompleksowej obsługi dla każdego podatnika w Polsce. Polega na tym, aby po pozytywnym uwierzytelnieniu się podatnika w oparciu w szczególności o profil zaufany, podatnik mógł dokonać wszystkich czynności (które wykonuje dziś w kontaktach z fikusem) przez portal, bez konieczności wychodzenia z domu” – powiedział.

Zgodnie z planami resortu finansów, projekt będzie realizowany etapami, a pierwsze efekty – nowe e-usługi będą widoczne na przełomie tego i kolejnego roku.

„Będziemy integrować na tym portalu wszystkie e-usługi pozwalające na kompleksową obsługę podatnika w zależności od jego kontekstu. Po zalogowaniu użytkownik będzie mógł realizować swoje działania jako podatnik–osoba fizyczna, pełnomocnik przedsiębiorstwa, notariusz, czy komornik. W e-urzędzie zintegrowane zostaną także nasze aplikacje służące do wysyłania plików JPK, czy deklaracji. Częścią tego portalu ma być także platforma Twój e-PIT, aby za jego pomocą podatnik miał dostęp do pełnej historii swoich rozliczeń, wpłat, decyzji, czy wniosków” – powiedział.

Dodał, że na realizację projektu MF ubiega się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Całkowity koszt projektu określony został na poziomie ok 121 mln zł, z czego wnioskowany procent dofinansowania ze środków UE wynosi 84,63 proc.