Tadeusz Kościński zostanie nowym wiceministrem odpowiedzialnym za podatki, zastąpi odwołanego niedawno Filipa Świtałę. Kościński pełnił dotychczas funkcję podsekretarza stanu w resorcie Przedsiębiorczości i Technologii, wcześniej pełnił identyczną funkcję w Ministerstwie Rozwoju zanim doszło do jego podziału. Jest jednym z zaufanych ludzi Mateusza Morawieckiego wywodzi się z sektora bankowego, razem pracowali w banku BZ WBK, Potem Morawiecki ściągnął go do resortu Rozwoju, gdy został jego szefem po wyborach w 2015 r.

Z kolei zastępcą nowego szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotra Walczaka zostanie Piotr Dziedzic dotychczasowy szef Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów. Dziedzic obejmie, funkcję, którą pełnił Walczak zanim nie został szefem KAS po nominacji poprzedniego szefa KAS Mariana Banasia na szefa resortu.

Z kolei dotychczasowy wiceszef KAS Paweł Cybulski zostanie szefem Krajowej Szkoły Skarbowości, która przygotowuje kadry dla Krajowej Administracji Skarbowej.