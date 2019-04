Jeśli resortowi finansów uda się zmniejszyć dług tak, jak zaplanowano, będzie to miało jeden bezpośredni skutek dla wszystkich: spadnie VATźródło: ShutterStock

Już w 2022 r. dług publiczny liczony metodą unijną powinien spaść do 40,6 proc. PKB. To wystarczy, by obniżyć stawki podatku VAT.